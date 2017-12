Non sarà facile per la Juventus riuscire a portare a Torino Sergej Milinkovic-Savic, anzi. La prossima estate si preannuncia caldissima per il centrocampista serbo che sta conquistando tutti con la Lazio: Lotito non ha intenzione di venderlo e come sempre non fa sconti, servono almeno 100 milioni di euro per portarlo via dalla Capitale. In più, non c'è solo la Juve a rincorrere la pepita d'oro biancoceleste; nelle ultime settimane, il Manchester City di Pep Guardiola ha inviato i suoi scout a monitorare i progressi di Milinkovic.



PROMOSSO CON RISERVA - Il Man City cercherà rinforzi per il centrocampo in estate, ecco perché nella larga rete scouting dei Citizens è finito anche Sergej. Al momento nessuna offerta o trattativa sul tavolo, ma Milinkovic è piaciuto moltissimo al Manchester; con una piccola riserva sul prezzo, ritenuto eccessivo eppure comunque valido al punto da segnare il nome del serbo nella lista del City. Da qui a comprarlo, ce ne passa. Ma la Juve è avvisata: se vorrà Milinkovic-Savic, dovrà fare in fretta.