I complimenti di Walter Sabatini, gli occhi dei club stranieri... e un tentativo della Juventus. La stagione di Sergej Milinkovic-Savic a livelli altissimi con la Lazio lo ha consegnato direttamente alla vetrina del mercato: il gigante coi piedi buoni piace a tutti, normale dopo un'annata del genere. Ecco perché Claudio Lotito ha scelto di rinnovargli il contratto già dalla scorsa primavera per evitare mal di pancia. E adesso è pronto a tutto, rifiuti eccellenti pur di trattenere Milinkovic viste le perdite di Biglia e forse Keita Baldé.



PRIMA OFFERTA - La Juventus sta valutando da giorni una prima offerta alla Lazio per Milinkovic: pronti 35 milioni più 5 di bonus, un contratto che sfori i 3 milioni all'anno più bonus al centrocampista, proposta per avviare il dialogo con i biancocelesti. Lotito lo sa bene e non ha voglia neanche di sedersi a un tavolo, la sua intenzione è già chiara, rifiutare la proposta e andare avanti con Milinkovic perno del suo centrocampo. Anche perché il presidente è convinto: entro uno o due anni potrà valere il doppio, la Juve si è ritrovata davanti un muro. E per questo rimane concentrata tra Matic, Emre Can, Matuidi e il solito N'Zonzi per la mediana. In più, lo stesso Milinkovic non sta facendo alcuna pressione per andar via, anzi; è felice alla Lazio e si gioca volentieri l'Europa in biancoceleste, poi si vedrà. Nonostante il dolce pensiero della Juve, con ogni probabilità destinato a rimanere tale.