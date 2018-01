La sua stagione alla Lazio continua a sorprendere addetti ai lavori e amanti del bel calcio: le caratteristiche di Milinkovic-Savic lo rendono un giocatore unico nel suo genere. Potenza e strapotere fisico, tecnica sopraffina e visione di gioco: non a caso i tifosi della Juventus, in occasione della sua recente visita a Torino, gli hanno chiesto di vestire la maglia bianconera.



PREMIER CALLING - A Formello sono tutti concentrati sulla prossima partita contro la Spal, ma Lotito e la dirigenza aspettano l'offerta che fa tremare il banco: dai 170 milioni che il PSG avrebbe in testa di spendere per metterlo al servizio di Neymar e Cavani, fino all'interessamento di Inter e Juventus, concreto, vigile. In Inghilterra molti media alzano i riflettori su un'altra sfidante: The Sun parla di un'offerta di 108 milioni di euro (circa 96 milioni di sterline) in arriva da Manchester, sponda United. Pogba 2.0 in vista per la Vecchia Signora? Mourinho vuole attrezzare i Red Devils e renderli competitivi con i dirimpettai del City, e sa che ha bisogno di tutta la forza e la potenza che un calciatore come Milinkovic può garantire. Per questo lo United sarebbe disposto a firmare un assegno alto, altissimo, pur di portarlo in Premier League. Per ora le pretese di Mourinho rimangono lettera morta: Milinkovic ha spergiurato fedeltà alla Lazio, vuole conquistare la Champions e stupire ai Mondiali con la sua Serbia. Anche se la Premier, mormorano i tabloid, sarebbe proprio il campionato ideale per lui...