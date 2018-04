Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Salisburgo: "Sto bene, ero già pronto contro il Benevento ma abbiamo preferito non rischiare. Giocare l'Europa League? E' bello giocare in Serie A, ma anche confrontarmi all’estero è molto stimolante. Sono felice per quello che ho fatto e sto facendo, sempre per il bene della squadra. Ogni giorno c’è qualcosa da migliorare. Le vivo normalmente. Sto bene qui, gioco per la Lazio. Domani ci attende una gara difficile ma molto importante per noi. Il Salisburgo? Li conosco da tanto tempo, ho giocato in Austria e sono una squadra forte. Dovremo essere concentrati, è una squadra più forte delle precedenti che abbiamo affrontato. Non me li immaginavo così forti, hanno addirittura sconfitto il Borussia Dortmund".