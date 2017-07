C'è anche Milinkovic-Savic nella lista di obiettivi di mercato dalla Juventus per rafforzare il centrocampo. La strada che porta al centrocampista serbo non è semplice perché il prezzo è alto ed i rapporti tra la Juve e Lotito sono ai minimi storici. Come riporta Il Corriere della Sera, però, Simone Inzaghi gradirebbe due contropartite dalla Juve nel caso in cui la trattativa per Milinkovic-Savic dovesse entrare nel vivo. I nomi di Lemina e Sturaro stuzzicano il tecnico bianconceleste che vorrebbe uno dei due come parziale contropartita tecnica.