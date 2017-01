E' un obiettivo della Juve in vista della prossima stagione ed è stato uno dei pochi a salvarsi nella sfortunata trasferta torinese della Lazio di domenica scorsa: stiamo parlando di Milikovic-Savic, centrocampista classe '95 che sta disputando una stagione positiva con la maglia biancoceleste, condita da gol e prestazioni di alto livello. Il nome del serbo, pertanto, è finito nella lista dei desideri di Marotta per la prossima estate anche se, in un'intervista rilasciata a Blicsport, è stato egli stesso a definirsi indifferente alle avances della Vecchia Signora: «Non è affatto nei miei progetti lasciare Roma – ha spiegato Milinkovic-Savic-, in quanto gioco in un grande club e faccio parte di un grande gruppo, la cui armonia riesce a trascinarci anche in campo».