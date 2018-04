Sergej Milinkovic-Savic, uno dei giocatori più corteggiati sul mercato (piace anche alla Juventus), ha parlato del suo futuro a zurnal.rs: "Tutti stanno raccontando la loro versione. Non ci sto pensando affatto al mio futuro. Mentre ero infortunato, stavo pensando a come tornare in campo il prima possibile. Ora che ho recuperato posso concentrarmi su ciò che è importante: le mie prestazioni e i risultati con la Lazio. La situazione attuale mi fa capire che non devo pensare ad altre opzioni. Voglio stare con il mio club attuale in modo tale da qualificarci in Champions League".