Sergej Milinkovic-Savic sarà uno dei giocatori più contesi della prossima estate di mercato. Il centrocampista serbo è uno dei protagonisti indiscussi della straordinaria stagione della Lazio di Simone Inzaghi di cui è un punto fermo e anche uno dei perni della manovra biancoceleste. Prestazioni eccellenti che hanno attirato l'attenzione di tantissimi club europei e non solo.



IL REAL LO VUOLE - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nella corsa al centrocampista biancoceleste c'è ora una concorrente in più. Si tratta del Real Madrid che sebbene non abbia ancora presentato un'offerta alla Lazio, lo ha inserito nel suo elenco dei calciatori più attenzionati in vista della prossima estate.



SFIDA ALLA JUVE - Un interesse importanti di quelli che fanno sorridere il presidente Lotito da sempre pronto a cedere il centrocampista in scadenza 30 giugno 2022 soltanto davanti ad un'offerta folle. Una proposta che dalla Juventus, primo club interessato a Milinkovic-Savic, non è mai arrivata e che ora, con la concorrenza dei club esteri sempre più agguerrita, chiamerà il dg Beppe Marotta a una presa di posizione. Prendere o lasciare, Milinkovic è sempre più un uomo mercato.