Diego Milito, ex attaccante dell'Inter, è tornato a parlare dei nerazzurri in un'intervista rilasciata ad As: ''Cosa dà il calcio italiano ad un centravanti? Nel mio caso molto. Sono grato al Genoa e all’Inter. Quello italiano è stato il campionato in cui ho giocato più a lungo. È un calcio molto tattico, molto diverso da quello spagnolo in cui c’è più tecnica. Non hai tempo, devi giocare molto rapidamente. Sono diventato un attaccante migliore in Italia. Simbolo dell’Inter? Avevo sempre sognato di andare in una grande squadra. E ne ho avuto l’opportunità a trent’anni. L’Inter è uno dei migliori club al mondo. Lì ho vinto il Triplete, siamo stati i primi a vincerlo in Italia. I titoli ti fanno entrare nella storia. È stato un periodo molto importante della mia vita, sono stati cinque anni in cui è successo di tutto, dai titoli all’infortunio. E ho incontrato gente di grande i valore''.