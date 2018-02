Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'eroe del triplete nerazzurro, Diego Milito, parla del derby di domenica sera tra Inter e Milan.



“Senso di responsabilità? Bisogna mostrarlo in ogni allenamento, in ogni partita. Non soltanto contro il Milan. Detto questo però non posso credere che ci sia un problema di scarso attaccamento alla maglia, anche perché ogni periodo ha i suoi giocatori e la sua storia. Stiamo comunque parlando di una squadra quarta in classifica. Gattuso ha trasmesso ai suoi anche importanti concetti di gioco, ma soprattutto rabbia e carattere. In fondo è lo stesso Gattuso che affrontavo in campo. Il derby però è davvero una partita a sé. E la concentrazione non potrà mancare".