L'ex attaccante dell'Inter, Diego Milito ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare il derby contro il Milan di questa sera: "Questa Inter mi fa una bella impressione. Sono molto felice di essere allo stadio. Ha cominciato bene e speriamo possa continuare così. Spalletti e Mourinho? Non amo i paragoni, ogni allenatore è a sè, ma Spalletti è un grande e spero che possa continuare su questa strada. Le mie emozioni nel tornare a San Siro? Una grande sensazione, rivivo momenti indimenticabili ed emozioni uniche. Il calore dei tifosi è particolare e per me sarà sempre così".