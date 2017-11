The thoughts of everyone at Manchester United go out to Liam Miller and his loved ones at this difficult time. pic.twitter.com/CV2zT3xL6y — Manchester United (@ManUtd) 13 novembre 2017

, ex nazionale irlandese ed ex centrocampista di Manchester United e Celtic Glasgow, sta ora giocando un'altra partita, molto più importante di quelle che lo vedevano in campo fino a poco tempo fa: il suo avversario ora è ilper il quale il mese scorso ha effettuato delle terapie negli Stati Uniti e ha iniziato ora la chemioterapia. Dalle sue ex squadre ed dai suoi ex compagni sono arrivati per Miller tanti messaggi di solidarietà e incoraggiamento. ", si legge nel messaggio postato su Twitter dai Red Devils, di cui Miller ha vestito la maglia per due stagioni, dal 2004 al 2006, con all'attivo 22 presenze fra campionato e coppe.