Il direttore del TG5 Clemente Mimun, noto tifoso della Lazio, ha espresso il suo parere sull'addio di De Vrij al club di Claudio Lotito nel suo consueto editoriale sulle colonne de Il Messaggero: "Spiace per l’epilogo della vicenda - si legge - ma é inutile chiamare ancora in causa il calcio delle bandiere, sono un ricordo ormai sbiadito. I campioni inseguono quattrini e successi. Tare saprà certamente sostituirlo. Ora l’importante é che il giocatore si batta al meglio fino a fine stagione. Non nego, però, che mi piacerebbe scegliesse di giocare all’estero, non all’Inter, o alla Juve come sembra".