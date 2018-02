Sta facendo il giro del web la denuncia da parte di un padre per le minacce ricevute dal figlio. La colpa del bambino? Indossare la maglia della Juventus in un video pubblicato dall'uomo su Youtube ("luke4316", il suo nickname). Nel filmato, i due si divertivano a scartare alcuni pacchetti di figurine: il look - sia padre che figlio mostravano la divisa dei campioni d'Italia - ha però scatenato diversi commenti da parte di tifosi del Napoli.



MINACCE AL FIGLIO - “Perché io e mio figlio indossavamo la maglietta della Juventus", racconta "luke4316": "E in quello stesso video abbiamo detto che simpatizziamo per la Juve, non siamo tifosi accaniti e non ce ne frega nulla di insultare le altre squadre… No: puntuali arrivano tanti, per la maggior parte utenti napoletani, a minacciare e augurare la morte a mio figlio perché indossava la maglietta della Juventus in un video. Ma voi siete idioti, voi state andando fuori di testa con questa c***o di squadra di calcio. Ma poniamo il caso che quest’anno il Napoli arriva secondo, una supposizione: cosa fate, uccidete la gente in mezzo alla strada? Perché un bambino innocente indossa una maglia della Juve in un video, in cui noi cerchiamo di far divertire, voi gli augurate la morte? ‘Se ti becco in mezzo alla strada ti spezzo le gambe’, ‘Muori bambino di m***a perché tifi la Juve’… ma siete seri?”.



Di seguito il video completo: