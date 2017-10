Giuseppe Minaudo, ex calciatore italiano di ruolo centrocampista che ha vestito la maglia dell'Inter dal 1986 al 1988, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato del gol segnato il 6 aprile 1986, nel Derby che ha cambiato per sempre la sua carriera: "Punizione di Fanna dalla sinistra, palo di Mandorlini. Palla a un metro dalla porta, approfitto dell’uscita non perfetta di Terraneo e deposito in rete. Gol di un ragazzino del settore giovanile e vittoria contro i 'nemici' rossoneri. Tutto bellissimo, mamma mia…ma soprattutto la soddisfazione di aver 'rovinato' il primo derby di Berlusconi".