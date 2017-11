Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida di Europa League contro l'AEK Atene confermando la fiducia a Montella e i progressi fatti sul campo.



IDENTITA' - "La squadra, comunque, pian, pianino, con il lavoro sta sempre dimostrando di avere una sua identità. Noi abbiamo chiaro quello che è il nostro percorso, sapevamo che mettere tutti questi giocatori insieme non era facile, però, siamo sereni, siamo sicuri di avere un gruppo solido, siamo sicuri di avere un buon allenatore, vorremmo dare qualche soddisfazione ai nostri tifosi, con qualche risultato, ma sappiamo che questo percorso è un po’ duro ma, alla fine, penso che questa squadra potrà aprire un buon ciclo".



MONTELLA - "Noi sappiamo che è un percorso che stiamo facendo, la bacchetta magica, secondo me, non ce l’ha nessuno. Sappiamo di aver costruito questa squadra con giocatori giovani, l’obiettivo nostro era poter fare una squadra con una base solida, su cui poter costruire e poter aprire un ciclo. Naturalmente, con tutte le difficoltà, lo sappiamo. Il nostro rimpianto è non soddisfare appieno i nostri tifosi. Dobbiamo ricordarci che siamo il Milan£.



SERVE TEMPO - "È vero che abbiamo bisogno di tempo, però, è giusto che i tifosi del Milan debbano avere delle soddisfazioni, così come le hanno date a noi fin dal primo minuto in cui abbiamo messo piede a Milano. È più per loro che siamo dispiaciuti, ma abbiamo ben chiare le nostre idee".



BERUSCONI - "Non ho l’autorità per rispondere a Berlusconi, che rimane sempre un grande tifoso del Milan e, quindi, vive come tutti i tifosi del Milan, vede l’umore in base ai risultati. Noi la prendiamo sempre come un fatto positivo, quando parla lui".