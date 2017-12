@MassMirabelli: "Non abbiamo bisogno di vendere nessuno. Se qualche giocatore vuole essere ceduto deve dircelo, ma dev'essere accontentata la società. gigiodonna1 è un ragazzo eccezionale, non ha mai espresso la volontà di andare via. Tuteleremo sempre il Milan" — AC Milan (@acmilan) 13 dicembre 2017

Nel post partita di Milan-Verona di Coppa Italia,. Nella zona mista del Meazza, il direttore sportivo rossonero,: "Abbiamo una posizione abbastanza chiara, non abbiamo bisogno di vendere nessuno. Se qualche giocatore vuole andare via, Donnarumma o chiunque altro, ce lo verrà a dire, ma deve essere accontentata la società,. Se Gigio ci ha detto di volere andare via? Gli ho parlato fino a un minuto fa, non ha mai espresso la volontà di andare via, se no non avrebbe firmato fino al 2021.. Condizionato dai fischi? Capiamo il momento, ma fischiamo gli avversari, non i nostri. Non tutte le colpe sono le sue, dobbiamo sostenerlo, è un nostro patrimonio., Donnarumma ha un contratto fino al 2021, non c'è nulla da dire a Raiola. Noi siamo più vicini che mai a Donnarumma. Sulle cose che sono uscite sui giornali all'inizio ho riso, pensavo che fosse il nuovo film di Natale. Noi siamo vicino a Gigio. Dovrà venire a chiedercelo supplicando di andare via, ma non è successo, lui ama il Milan. Se dovesse succedere, detteremo noi le condizioni con qualsiasi squadra. Tuteleremo il Milan, Gigio e l'immagine del Milan da qualche signore che sta danneggiando l'immagine del Milan e del giocatore. Vedremo come fare. Noi possiamo parlare con Gigio fino a un certo punto, poi".Sul Twitter ufficiale del club,ribadisce: ". Se qualche giocatore vuole essere ceduto deve dircelo, ma dev'essere accontentata la società. @gigiodonna1 è un ragazzo eccezionale, non ha mai espresso la volontà di andare via. Tuteleremo sempre il Milan".