Il ds del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto a Premium Sport prima della sfida con la Roma: "3-5-2 scelta definitiva? Sono scelte del Mister, sa che ha un organico ampio e importante. Chissà che non possa usare altri moduli, ma questo è un lavoro solo suo. Sappiamo che ci vuole tempo per amalgamare la squadra e che abbiamo pochissimo tempo perché ci sono gare di campionato, di coppa che affrontiamo per vincerle. Con il lavoro speriamo di accorciare questo tempo, una squadra tutta nuova tutta giovane e non è facile.



Decisioni drastiche in caso di brutta partita o daremo tempo comunque a Montella? Noi non diamo nessun tipo di tempo a Montella, sappiamo di dover fare prestazioni da Milan, non come le ultime. Al di là del risultato servono prestazioni per una squadra che vuole farsi apprezzare in Italia e in Europa. Oggi affrontiamo una grandissima squadra, è una prova importante e sono sicuro che i nostri ragazzi si faranno valere.



Atteggiamento sbagliato o delegittimazione in spogliatoio? Quelle contro la Lazio e la Samp sono prestazioni che non si possono vedere, è assurdo: si può perdere ma non in quelle condizioni, non come la maglia del Milan. Stiamo lavorando ed è difficile dire quale sia stata la causa, tutti insieme dobbiamo lavorare uniti affinché queste cose non si ripetano. Oggi abbiamo l'occasione di affrontare una squadra importante, vediamo un attimo lo stato mentale dei giocatori che devono affrontare avversari di livello tecnico importante. Non dobbiamo esaltarci o deprimerci, siamo in un percorso di crescita e stiamo cercando di lavorare per far sì che questa squadra diventi squadra.



Ancelotti di ritorno al Milan? Sono notizie che fanno bene alle televisioni, alla stampa, poi ognuno di noi fa il nostro mestiere. Dispiace per Ancelotti che è un eccellente tecnico, ma noi contiamo di avere un allenatore altrettanto bravo come Montella che è giovane. Gli accostamenti ci fanno sorridere, è un gioco vostro più che nostro. Noi pensiamo a lavorare e andare avanti in questo progetto con Montella. Massimo Neri prossimo preparatore? Discorso nel quale non entriamo, riguarda solo la sfera decisionale di Montella. Non lo so, lo saprà solo lui".