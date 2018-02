A margine dell'evento "Amici dei Bambini", il ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato ai giornalisti presenti, tra cui Pasquale Guarro di Calciomercato.com: "I rimpianti? Non è ancora tempo, sappiamo di aver perso tempo ma ne abbiamo altro per fare tanta strada".



GATTUSO - "Cosa mi piace di lui? Tutto. Lavora molto, ha capacità da grande allenatore ed entra nella testa dei giocatori. Mi auguro che possa rimanere al Milan ancora dieci anni".



KALINIC E ANDRE' SILVA - "Deluso da Kalinic e Silva? La squadra è tra quelle che calcia di più in porta. André Silva non sta ancora dando ciò che ci aspettavamo ma sono sicuro che abbiamo tra le mani un giocatore che in futuro sarà tra i migliori al mondo. A Kalinic non dobbiamo dare troppe responsabilità. Il momento di Cutrone? È sempre il momento di Cutrone, il mister li tiene tutti sulla corda perché tra poco giocheremo ogni tre giorni e ci serviranno tutti".



STRINIC - "Siamo attenti nel guardare tutti i prospetti e parametri zero come Strinic, stiamo valutando e pensando più al campo".



RINGHIO PER DIECI ANNI - "Il giorno in cui abbiamo affidato la panchina a Gattuso per voi era una scommessa, invece abbiamo scelto quello che per noi era il migliore e pensiamo davvero possa rimanere con noi dieci anni".



ROSA - "Sappiamo che stiamo lavorando, poi per dire che abbiamo fatto bene ce ne vuole. Abbiamo costruito una rosa di giocatori giovani e messo solide fondamenta per il futuro, abbiamo un’età media bassa e tanti italiani in campo. Non dobbiamo dimenticare l’entusiasmo di iniziò stagione e vogliamo riconquistarlo. Suso? Abbiamo fatto cinque rinnovi importanti e lui rientra tra questi, come Calabria. Sono giocatori forti e giovani. Nel corso di questa stagione stiamo conoscendo i nuovi acquisti, oggi André Silva può sembrare quello più indietro di tutti ma noi siamo contenti".