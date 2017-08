Il Milan continua a cercare un attaccante. Con un Carlos Bacca in uscita e unda integrare con calma, i rossoneri stanno sondando il mercato per regalare il centravanti giusto a Vincenzo. I nomi che si seguono, sono quelli noti: Nikola Kalinic, Pierre Emerick Aubameyang, Falcao, Diego Costa e, sullo sfondo, Zlatan. E, proprio del fuoriclasse svedese, ha parlato Massimiliano Mirabelli.Il direttore sportivo rossonero ha parlato alla Domenica Sportiva, in un'intervista che verrà trasmessa domani alle 23 su Rai Due. Il giornalista Francesco Rocchi ne ha anticipato un passaggio attraverso il proprio profilo Twitter: "Nella vita non si mai, ma non è questo il caso, siamo coi piedi per terra".