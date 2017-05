18.20 - Il nuovo Milan di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli continua la sua sequenza di incontri espolorativi per pianificare le mosse della prossima stagione. Dopo aver condotto l'operazione per il centrocampista dell'Atalanta Kessie, sorpassando la Roma, e aver portato avanti i primi contatti per Keita, Ghoulam, Luiz Gustavo e Ricardo Rodriguez, secondo quanto appreso da calciomercato.com il ds rossonero ha incontrato a Casa Milan l'uomo mercato del Torino Gianluca Petrachi.



Il Milan cerca un grande attaccante per la prossima stagione e il nome di Andrea Belotti, autore di 25 gol in campionato, non lascia indifferente la nuova dirigenza, che lo valuta in alternativa a Morata, Aubameyang, Dzelko e Kalinic. L'ostacolo principale è rappresentato dall'altissima valutazione del cartellino data dal presidente Cairo, non inferiore ai 100 milioni di euro. Nel Torino gioca anche il centrocampista classe '92 Daniele Baselli, vecchio pallino del Milan e in trattativa in questi giorni per prolungare il contratto in scadenza nel 2019. Infine, Mirabelli chiederà informazioni su Davide Zappacosta e Antonio Barreca, i due giovani laterali difensivi granata che piacciono e molto anche al nuovo Milan.



19.30 - Si è concluso da qualche minuto l'incontro tra Mirabelli e Petrachi, che hanno abbandonato Casa Milan a bordo delle rispettive macchine. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nella chicchierata si è parlato anche del centrocampista rossonero Juraj Kucka, che piace molto al tecnico granata Mihajlovic.