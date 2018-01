Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, fa il punto sul mercato rossonero, sia quello estivo che quello invernale, in una lunga intervista che uscirà domani su Il Giornale. Questa una breve anticipazione di quanto dichiarato dal braccio destro di Marco Fassone riportata da Sportitalia: "Non compreremo nessuno, faremo solo alcune cessioni. Montella era d'accordo sul mercato, ho degli sms per confermarlo. Ho fatto acquisti per 160 milioni? Il Barça li ha spesi per un solo giocatore". Domani il resto delle sue parole.