"Contatti con Conte? Se mi chiedete di Conte dico che sono cose che fanno parte del vostro mondo, non del nostro. Noi siamo concentrati solo sui ragazzi, sul nostro allenatore e sui suoi collaboratori". Dribbla così Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, sulla situazione rossonera: "Il mercato? Noi avevamo necessità di fare una squadra tutta nuova e aprire un ciclo con il Milan. Abbiamo fatto la scelta di prendere tanti giocatori bravi, ottimi e giovani per aprire un ciclo. E' una strategia, non credo che nessuno possa permettersi dieci top player. Il mercato in questi anni è stato drogato da prezzi impossibili, avremmo potuto prendere due top player e restare con il resto della rosa uguale. La nostra strategia punta al futuro, ad aprire un ciclo".