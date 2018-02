Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, parla a Rai Sport prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio: "Rinnovo Gattuso? E' una discussione che fate voi. Noi quando abbiamo scelto Gattuso eravamo consapevoli di aver fatto una scelta importante. Non è un traghettatore, la società ci aveva detto che potevamo prendere chiunque e abbiamo scelto Gattuso".



SULLA SITUAZIONE SOCIETARIA - "Siamo abbastanza tranquilli e fiduciosi. Abbiamo chi segue queste situazioni che è Fassone, che è il numero uno".



SUL MERCATO IN USCITA - "Noi lavoriamo a 360° per potenziare la squadra. Non pensiamo di fare uscire i nostri migliori giocatori. Lavoriamo sempre di più affinché questo progetti cresca di anno in anno. Per noi esiste solo in discorso di continuare con quelli che abbiamo per integrare con chi ci può fare il salto di qualità".



SU REINA - "Noi guardiamo il mercato a 360°. Nel momento in cui vorremmo parlare con Reina, avviseremo il Napoli e parleremo con Reina. Pensiamo solo a mettere dei tasselli importanti".



SU CUTRONE - "E' un giocatore importante che noi abbiamo seguito dall'estate. Quando voi lo davate per partente, noi abbiamo comunicato all'agente che lo avremmo tenuto. E' una sorpresa per voi, un po' meno per noi".