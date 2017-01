Il difensore dell'Inter Joao Miranda ha parlato al canale ufficiale della Serie A: tra Pioli, obiettivi e mercato ecco le dichiarazioni del brasiliano.



LEADER SILENZIOSO - "Cerco di dimostrare la mia leadership in campo giocando bene a calcio, non mi serve gesticolare verso il pubblico. Cerco solo di essere il leader nel miglior modo possibile per la mia squadra. Nel corso della mia carriera ho sempre cercato di parlare meno e concentrarmi sul laoro. Sono una persona seria e corretta, cerco sempre di dare il meglio per la mia squadra sia che al pubblico o ai media piaccia o no. Mi interessa solo rendere felici i miei compagni raggiungendo gli obiettivi".



ESORDI NEL CALCIO - "Sono nato a Paranavaí, una piccola città nello stato di Paraná, come tutti i brasiliani ho sempre avuto il sogno di diventare un calciatore. Il soprannome della mia infanzia deriva dal mio nome, João, che ho ereditato da mio padre, tutti mi chiamavano 'Joãzinho', che significa 'piccolo João'. La prima volta che presi il calcio un po' più seriamente stavo giocando una partita amatoriale per divertirmi e venni richiamato da un portoghese di Londrina, che mi vide giocare e mi disse: "Ho perso due difensori e mi serve un giocatore come te. Quanti anni hai?". Mi portò a giocare per una squadra a Londrina chiamata 'Portuguesa One Weekend'. Fu allora che iniziai a credere di poter diventare un calciatore".



MIGLIOR DIFENSORE BRASILIANO - "Sono felice di essere stato eletto per quattro volte il miglior difensore in Brasile. Al di là dell'essere un giocatore tecnico sono veloce e ho un buon senso della posizione in campo. Penso che per essere completi oltre ad essere veloci serva avere queste qualità".



INTER E PIOLI - "L'obiettivo è arrivare il più in alto possibile in classifica. Sappiamo che sarà dura finire in vetta, ma non è impossibile, perciò fino a quando è possibile dobbiamo mirare al vertice senza dimenticare che il nostro obiettivo è qualificarci in Champions League. Pioli? Credo che abbiamo buoni giocatori, ma tatticamente ci mancava qualcosa. Pioli ha portato quello che ci mancava facendoci sentire forti tatticamente e mentalmente, sta facendo sì che tutti i nostri grandi giochino uniti per la squadra".



JUVENTUS - "Anni fa la Juve ha attraversato un processo di trasformazione, oggi sono una squadra forte perché i loro tifosi erano disposti ad accettare quel processo, sapevano anche quando si sarebbero presi la loro opportunità. Penso che la Juve sarà a lungo una buona squadra, perché sono gestiti bene da una società che si aspetta il massimo dai loro giocatori e dal management. Quindi sì, vedo la Juve come una squadra molto forte, ma credo che l'Inter possa raggiungere i suoi livelli perché abbiamo le qualità per farlo. Io alla Juve in futuro? Per me è difficile, l'Inter si è sempre comportata bene con me, sia i tifosi che la società. Mi hanno accolto in casa come un figlio e sono stato trattato benissimo, l'Inter ha un posto nel mio cuore".



ICARDI - "Mauro sta facendo bene, l'aver segnato così tanti gol alla sua età fa di lui un giocatore speciale. E' uno dei migliori giocatori della Serie A".