Intervistato a margine del match contro l'Atalanta, il difensore dell'Inter, Joao Miranda, ha espresso tutto il proprio disappunto per il pareggio maturato all'Atleti Azzurri d'Italia.



"Un pareggio pessimo, abbiamo fatto una buona gara però dovevamo vincere. Non basta giocare bene, in questo momento del campionato conta solo la vittoria. Zero gol anche stasera? Adesso dobbiamo lavorare di più, i difensori come gli attaccanti. Così non basta, per tornare in Champions League dobbiamo fare di più".