Ad oggi un ritorno di Joao Miranda in patria è improbabile. E' lo stesso difensore centrale dell'Inter a garantirlo parlando in esclusiva a Esporte Interativo: "Il Sao Paulo è uno dei club in cui ho giocato e per il quale provo più affetto, ma sono un professionista: se un giorno dovessi tornare a giocare in Brasile, cosa che trovo molto difficile, potrei giocare in un'altra squadra, anche se la priorità sarà sempre São Paulo".



L'ex Atletico Madrid, quindi, conferma la sua volontà di restare nerazzurro, smentendo le voci che lo vorrebbero vicino al Palmeiras: "Penso sia difficile, ho un contratto con l'Inter che cercherò di rispettare. Dal momento in cui ho un contratto, non posso parlare di un altro club: sarebbe una mancanza di rispetto"