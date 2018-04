Il difensore dell'Inter e del Brasile, Joao Miranda, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della FIFA: "Penso che il Mondiale arriverà nel momento migliore possibile per me. Sono cresciuto molto in questo periodo, sia in termini di esperienza che a livello tattico. Sentivo di avere una grande possibilità di andare agli ultimi due Mondiali, ma questa volta mi sento come se avessi una preparazione molto migliore. Ora riesco a non pensare troppo al Mondiale perché sto pensando solamente a prepararmi bene e disputare una grande stagione con l'Inter. Il mio obiettivo principale adesso è aiutare la squadra ad andare in Champions League. Tutti i giocatori del Brasile ne hanno parlato, sappiamo che il modo migliore per andare avanti è quello di fare bene con i nostri club. Abbiamo tutti questa mentalità".