Joao Miranda, difensore dell'Inter, ha parlato a Fifa.com in vista del Mondiale di Russia della prossima estate: "Sono cresciuto molto in questo tempo, sia in termini di esperienza che a livello tattico. Sentivo di avere una grande possibilità di andare agli ultimi due Mondiali, ma questa volta mi sento come se avessi una preparazione molto migliore. C'è una grande differenza. Come difensore e come persona che ama molto la tattica, so che quello che conta più di tutto è che il sistema sia ben organizzato, con tutti ci giocatori che seguono la stessa filosofia, tutti recitano una parte. Non riesco a pensare troppo alla Coppa del Mondo in questo momento. Sto pensando solamente a prepararmi bene, fare del mio meglio e avere una grande stagione con l'Inter. Il mio obiettivo principale adesso è aiutare la squadra ad andare in Champions League. Tutti i giocatori della Seleção ne hanno parlato, sappiamo che il modo migliore per andare avanti è quello di fare bene con i nostri club, abbiamo tutti questa mentalità".