L'allarme difesa è massimo in casa Inter e in questo senso la sosta può essere una manna dal cielo per Luciano Spalletti che, alla ripresa il 14 gennaio e in vista della sfida contro la Roma, si troverà con il solo Skriniar a disposizione nel ruolo di centrale difensivo. La lista degli infortunati è lunghissima e per questo l'allenatore nerazzurro spera sempre che il mercato possa regalargli almeno un rinforzo.



MIRANDA NON VA IN FERIE - Andrea Ranocchia ha un serio problema alle costole. Danilo D'Ambrosio è ancora lontano dal recupero per il problema al ginocchio e allora l'unica speranza in vista della partita contro la Roma diventa il recupero in extremis di Joao Miranda. Il difensore brasiliano ha scelto di rinunciare alla settimana di ferie per continuare il suo percorso riabilitativo e cercare di forzare i tempi tornando quindi a disposizione il prima possibile. L'Infortunio al polpaccio non è però semplice da gestire e non è escluso che, alla fine, Miranda non riesca a recuperare.



IL MERCATO - Spalletti al termine della sfida pareggiata contro la Fiorentina è letteralmente esploso davanti alle telecamere lamentando una evidente difficoltà nel reparto arretrato e, per questo, continua a spingere con la proprietà per l'acquisto di almeno un centrale di ruolo il prima possibile. Il ds Ausilio sta lavorando con l'Atalanta per anticipare l'arrivo in nerazzurro di Alessandro Bastoni, già acquistato in estate ma lasciato in prestito a Bergamo. Questione di dettagli che, però, stanno rallentando il suo arrivo a Milano. Bastoni è però giovanissimo e non ha praticamente mai giocato in questa stagione. Spalletti ha chiesto giocatori pronti e in quest'ottica spera sempre che l'apertura all'addio al Lione di Mapou Yanga-Mbiwa possa concretizzarsi in un prestito verso l'Inter. Colpi e richieste, fra campo e mercato. L'emergenza in difesa dell'Inter non è ancora finita.