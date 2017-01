Un episodio da “Chi l’ha visto?” direttamente dalla Germania. Timo Kraus, direttore marketing dell’Amburgo, è disperso da sabato notte. L’ultima volta è stato visto attorno alle 23.30 e aveva finito da poco di mangiare in un noto ristorante della città (il Block Bräu). La cena era stata consumata insieme ad alcuni colleghi e nel corso della serata il 44enne aveva fatto notevole uso di alcool. Gli amici una volta terminata la festa lo hanno accompagnato a prendere un taxi per tornare a casa. Da allora non si hanno più notizie di Timo Kraus.



I FATTI - Un episodio degno di un grande thriller cinematografico, peccato che quanto accaduto sia pienamente corrispondente al vero. “Pur essendo salito sul taxi non ha mai raggiunto la casa che condivide con la moglie e i loro due figli. Siamo molto preoccupati”, ha dichiarato Claudia Hamma, cognata di Krauts, alla Bild. La polizia ha localizzato una prima volta il cellulare presso la stazione centrale e in seguito a Cap San Diego, una barca-museo situata sul lungomare di Amburgo. La famiglia teme che l’uomo possa essere scivolato nel fiume Elba a causa degli effetti dell’alcool. Da quel momento il cellulare non è più stato rintracciabile. Le ricerche sono in corso, nel fiume non sono ancora stati trovati indizi sull’uomo. Da sabato notte si è persa ogni traccia di Kraus.



IL MISTERO - “Abbiamo chiamato tutti gli ospedali - ha aggiunto la cognata -. Timo è molto affidabile, non riusciamo a spiegarci l’accaduto". Anche l’Amburgo, tramite i social network, ha chiesto aiuto ai cittadini. L’obiettivo è ritrovare Timo Kraus. La polizia è ottimista sulla vicenda, gli indizi ritrovati sinora non fanno pensare a una tragedia, ma il mistero avvolge la famiglia Kraus.