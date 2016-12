L’Atalanta è a un passo da Riccardo Orsolini, esterno offensivo dell’Ascoli e autore di quattro reti in Serie B in questa stagione. Come riporta L’eco di Bergamo, i nerazzurri stanno chiudendo con i marchigiani per una cifra intorno ai quattro milioni di euro.



JUVE SI JUVE NO – Operazione importante ma che l’Atalanta è comunque in grado di portare a termine da solo, senza l’aiuto di altre società come ad esempio la Juventus. Non è ancora chiaro, infatti, se dietro l’accelerata della Dea per l’esterno 19enne ci sia la mano dei bianconeri, oppure se il giocatore diventerà a tutti gli effetti un calciatore dell’Atalanta.