Aleksandar Mitrovic vuole lasciare il Newcastle, lo conferma lo stesso attaccante a Zurnal: "Ho aspettato costantemente la mia chance nei mesi passati e non è arrivata. Mi dispiace, dopo tutto amo il Newcastle, ma per me è ora di pensare a me stesso e cercare la miglior soluzione per la mia carriera. Ho cercato di essere onesto con me stesso e con i miei compagni in ogni allenamento e partita. Il fatto che non abbia mai avuto occasioni non dipende da me, lo sanno tutti. Non mi sono mai sentito meglio, sono in una forma fisica strepitosa e non vedo l'ora di giocare. L'importante è trovare un club che mi dia una chance in campo".