Il primo giapponese della storia della Serie A entra nella leggenda. Kazuyoshi Miura, visto in Italia con la maglia del Genoa nel 1994, è diventato il giocatore più anziano a scendere in campo. E' successo tutto nella notte: a 50 anni e 7 giorni ha infatti guidato i suoi Yokhoama FC contro il V-Varen Nagasaki. La gara è terminata 1-1, con l'ex Grifone in campo per 56', sostituito poi da Tomohiro Tsuda.



Miura infrange così il record di Stanley Matthews, che a 50 anni e 5 giorni vestì la maglia dello Stoke City per l'ultima volta. 55 reti in 89 partite con la maglia del Giappone ne fanno il secondo marcatore della storia della nazionale nipponica. In carriera ha giocato in Croazia, Australia e, soprattutto, Brasile, dove si trasferì da adolescente, nel lontano 1982. Chi altro lo fece? Un certo Oliver Hutton...