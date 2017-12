Era l'agosto del 2015, Mino Raiola è stato a un passo dal portare un armeno in Italia. Un armeno di talento, perché Henrik Mkhitaryan prometteva benissimo dal Borussia Dortmund dove è esploso: operazione virtualmente fatta con la Juventus, non fosse che il posto da extracomunitari da sfruttare era solo uno e i bianconeri hanno optato per Juan Cuadrado facendo saltare tutto per Mkhitaryan. Storico assistito di Mino, adesso al Manchester United non è più intoccabile e l'Inter ora si è mossa per prendere informazioni su di lui.



I PROBLEMI - Perché l'affare non decolla? Dalle parti di Manchester hanno ancora il dente avvelenato per il mancato arrivo di Ivan Perisic, l'Inter ha fatto muro dunque non ci saranno sconti per Mkhitaryan. Soprattutto, la formula del prestito con diritto di riscatto - che al momento è l'unica utilizzabile da Ausilio e Sabatini - non è contemplata dai Red Devils: problemi concreti, nonostante Raiola si fosse nuovamente attivato per Mkhitaryan in Italia. Ma anche questa volta, il destino porta lontano dal nostro Paese. A meno di sorprese...