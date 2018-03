Gerardo Tata Martino, allenatore di Atlanta, ha parlato al sito ufficiale della MLS, dopo essere stato scelto come allenatore della selezione che affronterà la Juventus nell'All Star Game del prossimo 1 agosto: "Questa partita vedrà i migliori della MLS contro un club leggendario come la Juventus, sarà uno spettacolo meraviglioso per la città. Sono orgoglioso di rappresentare il mio club e la MLS all'All-Star Game. Non ho dubbi sul fatto che i nostri appassionati tifosi ci daranno un importante apporto per il fatto di giocare in casa al Mercedes-Benz Stadium e riusciranno anche a mostrare alla Juve quanto Atlanta sia diventata una città calcistica".