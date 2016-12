L'attaccante spagnolo classe 1981 David Villa, in forza al New York City, ha parlato al quotidiano iberico As del suo futuro e della possibilità di tornare in Liga al Valencia: "E' bello che la gente abbia ancora questo sentimento verso di me. Io però ora sto bene in questa nuova realtà, ho un altro anno di contratto e resterò a New York. La nazionale? Per me è ancora possibile, ma credo sia difficile. Io intanto continuo a sognare".