Gli Stati Uniti sono in fermento per la Gold Cup, con la MLS che chiude i battenti per due settimane. Una volta che si riaprirà, finite le ferie, ecco che ci sarà l'All Star Game, con le stelle del campionato americano che sfideranno i campioni d'Europa del Real Madrid. I tifosi, come succede per la NBA, hanno nominato gli 11 giocatori che Paunovic, tecnico di Chicago (sede del match) e, per l'occasione, della selezione All Star, dovrà schierare. 10 nominati online, l'undicesimo è stato scelto con la collaborazione di EA Sports in un torneo chiuso e speciale. Quelli che completeranno il roster saranno chiamati dal tecnico su una lista stilata dai media, e altri due verranni chiamato dal Commissioner MLS. Ma chi sono gli 11 eletti? Scopriamoli insieme. Ah, non c'è Andrea Pirlo...