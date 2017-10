E' sempre il giorno delle sorprese in casa Modena, dove la situazione è ogni ora più surreale. Ieri il patron Aldo Taddeo ha parlato tramite il sito del club: "Penso che ci sia ancora una chance di salvare il Modena, la mia intenzione è sempre stata quella di dare una mano per evitare che una squadra così blasonata scompaia. Per questo rivolgo un accorato appello agli imprenditori modenesi che potrebbero essere forse più graditi alla piazza. I tempi ci sono ancora e se necessario, io sono disponibile a dare una mano anche dal punto di vista finanziario. Sarebbe davvero un peccato ripartire da campionati dilettantistici".



Dichiarazioni che arrivano a qualche ora dall'annuncio di un gruppo di tifosi, raccolti sotto l'insegna dell'Azionariato Popolare di Andrea Gigliotti (gruppo fino a qualche anno fa detentore dell'1% del club), che stanno trattando l'acquisto del Modena proprio da Taddeo. "La cooperativa di azionariato popolare che rappresento sta avviando le trattative finali per l'acquisto della proprietà del Modena Football Club", scrive in un altro comunicato l'avvocato Mario Marchiò.



L'unica certezza è che domenica alle 14.30 le porte del Braglia non si apriranno per la terza volta per ospitare la gara col Padova, anche se mister Capuano ha dichiaro che si presenterà assieme alla squadra al campo. Non sarà la terza rinuncia, ma la prima perché il Modena a sorpresa nelle ultime ore ha fatto ricorso contro i due 0-3 con Mestre e Albinoleffe e fino a che la Corte Sportiva non si sarà pronunciata quelle due mancate presentazioni non saranno omologate.