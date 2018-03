"Ciao Mondo, cuore viola": è lo striscione apparso al Franchi nel settore parterre della 'Curva Fiesole'. Un modo per ricordare Emiliano Mondonico, allenatore della squadra gigliata nella stagione 2003-2004 che culminò con la promozione in Serie A della Fiorentina. Oggi la formazione guidata da Stefano Pioli, oltre a osservare 1' di silenzio prima del fischio di inizio della sfida casalinga contro il Crotone, indosserà la fascia nera al braccio proprio in omaggio al tecnico nativo di Rivolta d'Adda. Sul 'tappeto' verde del 'Franchi' invece, come ricorda Repubblica, verrà steso, come già in occasione di Fiorentina-Benevento tre settimane fa, un mega striscione con la riproduzione della maglia numero 13 di Davide Astori in ricordo del capitano gigliato scomparso il 4 marzo scorso a Udine.