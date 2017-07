Continui ammiccamenti a distanza. Inarrivabile, inavvicinabile, ma Luka, almeno nel fantastico mondo dei social, veste la maglia del. E il centrocampista del, come già accaduto in passato, ha messo il suo personale like in un fotomontaggio che lo ritrare con la nuova maglia rossonera. E tanto basta per far sognare i tifosi.- E ilè nei pensieri dida tempo, come testimonia la famosa foto su Twitter in cui stringe tra le mani un trofeo e indossa la tuta del club rossonero. In passato, il croato, legato da un contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2020,aveva messo il suo like sulla maglia nuova del Milan e su una foto postata dalla Curva Sud, cuore pulsante del tifo rossonero. Semplici like, che a volte non significano niente, altre volte, invece, tutto. Modric è un sogno, per i tifosi. Irraggiungibile, inarrivabile, ma sognare non costa niente.