Luka Modric il 10 del Real Madrid, ma nel 2012 è stato vicino a vester la maglia del PSG: i parigini lo avevano identificato come il colpo giusto per il centrocampo, salvo poi virare su Marco Verratti (acquistato dal Pescara per 12 milioni). Il motivo? Lo spiega Leonardo a Canal Football Club: "Era una decisione importante. In quel momento volevamo comprare Modric, ma non è stato possibile: abbiamo preso Thiago Silva e Ibrahimovic, Modric sarebbe stato troppo... Così siamo andati sul più semplice Verratti ed eravamo tutti convinti dell'operazione".