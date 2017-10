"La Juventus è tutta diversa, anche con la Spal non è che abbia fatto una grande partita...". Luciano Moggi, a Sportitalia, risponde così su Allegri che ha parlato di cali di tensione: "Quando io sento Allegri parlare di calo di tensione, certe volte mi viene anche da ridere: se contro la Spal Allegri mette Higuain, Bernardeschi, Douglas Costa e Dybala, il centrocampo dove sta? Lì si evidenzia una squadra che ha dei campioni, ma non ha un gioco particolare: può fare il gran gol Bernardeschi, Dybala, Higuain, ma il gioco è sicuramente inferiore alle altre squadre, perchè se l'allenatore dà questa formazione, mette davanti questi giocatori mettendo in sofferenza il centrocampo, credo non si possa parlare di calo di tensione, ma di indirizzo della squadra, che sicuramente lotterà per vincere il campionato".