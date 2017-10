Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus con cui è rimasto invischiato nello scandalo di Calciopoli, tramite il proprio account Twitter, con quattro semplici parole, ha rivelato un'indiscrezione di mercato destinata a far discutere: "Conte-Milan il futuro". I rossoneri stanno cercando un allenatore per il post-Montella a fine stagione e il manager del Chelsea vuole tornare in Italia a breve.