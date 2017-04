L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha rilasciato una lunga intervista ad As parlando, tra le altre cose, del match di domani sera tra Juve e Barcellona. Ecco un estratto della sua intervista: "Il Barcellona è senza un allenatore. Se uno annuncia il proprio addio è come se non ci fosse. A Torino il centrocampo non ha dato una mano in nessuna delle due fasi e la difesa del Barcellona quest'anno non funziona per niente bene. Dybala? Resterà alla Juve perché ha appena firmato il rinnovo ed è al centro del progetto bianconero. Rimonta? Non è possibile, la difesa della Juve non è quella del Psg spero però che la Juve non peschi il Real in semifinale."