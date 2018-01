Luciano Moggi e Gianluca Paparesta. Seduti in poltrona, fianco a fianco, ieri sera in diretta tv su Sportitalia. L'ex arbitro ha smentito di essere stato chiuso nello spogliatoio dall'ex dirigente bianconero: "Ormai sono 14 anni che si parla di questa storia incredibile - le parole di Paparesta -, ma è una leggenda e non è mai successo niente di tutto ciò".



CALCIOPOLI - Il presunto episodio a cui si riferisce risale al 6 novembre 2004, quando la Juventus perde 2-1 sul campo della Reggina. A fine partita Moggi si presentò inferocito nello spogliatoio. Poi, secondo le cronache di Calciopoli, minacciò verbalmente l'arbitro e lo chiuse nella stanza (insieme ai suoi assistenti Cristiano Copelli e Aniello Di Mauro) cercando di portarsi via la chiave.