Luciano Moggi fa il punto sul ritorno della Serie A sulle colonne di Libero: "Ci eravamo lasciati con il Napoli che battendo all’Olimpico i giallorossi di Di Francesco aveva portato a 5 i punti di distacco dalla Juve: la sconfitta interna subita ad opera della Lazio è costata cara ai bianconeri, superati dall’Inter. Ci ritroviamo adesso dopo gli impegni di Champions ed Europa League dove le nostre squadre si sono messe in particolare evidenza (...). La Juve impegnata all’Allianz contro lo Sporting di Lisbona doveva vincere, questo era l’imperativo dopo la prestazione incolore contro la Lazio. Ce l’ha fatta a fatica ma ha ottenuto tre punti fondamentali in chiave qualificazione. Per il campionato è attesa a Udine dagli uomini di Delneri, reduci dalla sconfitta di Firenze: ha forze sufficienti per aggiudicarsi i tre punti".