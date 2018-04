Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato dell'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League nel proprio editoriale sul quotidiano Libero:



"Abbiamo traslocato il nostro calcio in Europa per una sttimana e ci siamo fatti valere in Champions con Roma e Juve (anche se sconfitta), purtroppo meno in Europa League con la Lazio. In compenso però ci siamo fatti conoscere per quelli che siamo: un popolo che mangia pane e calcio, che mostra più interesse per il pallone che per la politica.



'L'uno contro l'altro' è la regola della tifoseria nostrana specialmente quando accadono fatti imputabili all'arbitro che fanno perdere la partita, magari a chi meritava di vincera. E' accaduto a Madrid, dove il direttore di gara della sfida Real-Juve era l'inglese Oliver (sua moglie è una tifosa della squadra di casa). E così il popolo italiano - nessuno escluso, neppure i politici che dovrebbero pensare più in grande - si è subito diviso tra chi osannava l'arbitro per aver dato un rigore al 93' contro l'odiata Juve e chi lo malediceva per aver fatto perdere la possibile qualificazione alla squadra italiana che stava vincendo 0-3. Sarebbe dovuto essere motivo di dispiacere per tutti vedere una squadra italiana maltrattata in una gara così importante, soprattutto dopo aver dato spettacolo nel gioco. Non è stato purtroppo così: c'è infatti mezza italia che gode per la sconfitta della Juve senza pensare che chi ne va di mezzo è il calcio italiano. Da noi le tifoserie si confrontano in maniera piuttosto becera e offensiva specialmente sui social: questa è l'Italia calciofila, prendere o lasciare. Accantonando l'odio si dovrebbe pensare magari di più all'impresa della Roma che è riuscita a recuperare tre gol al Barcellona eliminandolo dalla Champions: è la squadra che rappresenta la nazione in Europa e quindi tutti dovrebbero essere concordi nel sostenerla. Eppure ha fatto più notizia la sconfitta della Juve che la vittoria della Roma. La Lazio invece ha steccato in Europa League: battuta a Salisburgo 4-1, è stata eliminata.



Meno male che incombe già il campionato con la lotta infinita tra la Juve e il Napoli che infervora le opposte tifoserie trascinate purtroppo in polemiche che vanno ben oltre il lato sportivo. Da Napoli si sente dire che la Signora vince rubando; da Torino si replica che a Napoli sanno solo piangere e lamentarsi. Ovviamente non è vera nè l'una nè l'altra teoria: la realtà ci dice che sono le due migliori squadre italiane che stanno combattendo per lo scudetto, tenendo a distanza abissale le altre a cominciare dalla terza in classifica. La giornata le vede entrambe di fronte a ostacoli difficili. La Juve in casa contro la Samp, il Napoli in trasferta a San Siro contro il Milan di Gattuso, che sta comandando il gruppo delle squadre in lotta per qualificarsi in Europa League, Doria compresa. Sulla carta l'impegno più difficile sembra quello del Napoli se si tiene conto della striscia positiva dei rossoneri da quando Rino ne ha preso il comando.



A Roma va in scena il derby capitolino. I giallorossi, con il morale a mille per la sonante vittoria sul Barcellona, avranno di fronte i cugini laziali di ritorno dal bruciante ko europeo. Sembrano favoriti i giallorossi ma i derby riservano spesso sorprese: oltretutto le due squadre si daranno battaglia essendo in aperta lotta per la qualificazione Champions. Sarà poi interessante Fiorentina-Spal: la squadra viola è in serie positiva da ben otto giornate".