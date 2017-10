Luciano Moggi, dalle colonne Libero, analizza l'ultima giornata di Serie A: “Sofferenze oltremodo per questa Inter seconda in classifica, ma l’avevamo già capito: contro Spal, Genoa, Benevento, Crotone, insomma le pericolanti, la squadra di Spalletti ha sempre faticato a esprimersi negli spazi chiusi (…). Dall’altra parte del Naviglio, è nebulosa la situazione del Milan. Sabato, senza fare nulla di particolare, la Juve lo ha dominato: non c’è personalità, non ci sono nella rosa giocatori con le qualità e la prospettiva di poter riportare rapidamente il club ai fasti del passato (…). Eppure, nonostante le cinque sconfitte su undici partite in campionato e una classifica che vede il Diavolo già lontanissimo dalla zona Champions (obiettivo dichiarato a inizio stagione) mandare via adesso Montella sarebbe un errore. Resta vero, al contempo, che lui non ha ancora capito come muovere gli ingranaggi della squadra. Tutto il contrario di Higuain, perfetto nel prendere in mano la Signora, che risolve con due lampi il sabato milanese affiancato da una squadra rimessa a posto da Allegri, con Mandzukic e Cuadrado a far ripartire le azioni e chiusa bene in difesa".