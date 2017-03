Luciano Moggi è tornato su quanto uscito in questi giorni a proposito della radiazione confermata dal Consiglio di Stato, una nuova strumentazione mediatica secondo quanto scritto in prima persona sulle colonne di Libero: "Torno sulla sentenza del Consiglio di Stato che mi ha visto protagonista. Il Corriere della Sera, per fare un esempio, così scrive dopo la sentenza (?) sulla mia radiazione: «L’ultima sentenza ha posto fine alla carriera di Moggi confermando la radiazione». In realtà il giudice «si è limitato a dichiarare inammissibile il ricorso per non avere giurisdizione sui fatti sportivi». Ciò vuol dire che non si è avventurato nella disamina della radiazione, come è stato titolato, più giusto sarebbe stato scrivere che si è dichiarato incompetente a decidere. Per parte nostra intanto abbiamo con quest’ultimo «passaggio doveroso» superato gli step necessari per adire alla Corte Europea che ci ha già dato segnali di aver ricevuto ed accettato il materiale occorrente".